Freni patlayan minibüs ölüm saçtı: 3 ÖLÜ

Gaziantep’te freni patlayan minibüs insanların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak Üzerinde seyir halinde bulunan Veysel B. kontrolündeki 72 BA 97 plakalı yolcu minibüsün freni patladı. Hızla rampa aşağıya inen minibüs insanların arasına daldı. Minibüs devrilerek durabilirken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



Yaralılardan birinin daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 3'e çıktı. Olay yerine gelen ölü ve yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Bu arada minibüsün, aşırı sıcaklar nedeniyle evlerinin önünde oturan vatandaşların arasına daldığı bildirildi.







Öte yandan minibüsün ezerek sürüklediği 3 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Devrilen minibüsün altında ezilen ve metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi Nazire Tütüncüoğlu (28), 3 çocuğu bulunan Hasan ve Filiz Yavuz çifti hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Burada yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hafif yaralanan Veysel B.'nin ise ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. İHA