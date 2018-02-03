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Freni patlayan traktör dehşet saçtı

Yokuş aşağı inerken freni patlayan traktör, park halindeki 2 motosiklet ve bir otomobili biçerken, yoldan geçen 8 yaşındaki çocuğu da altına aldı. Kazada, minik çocuk ağır, traktör sürücüsü de çeşitli yerlerinden yaralandı

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:22
Freni patlayan traktör dehşet saçtı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yokuş aşağı inerken freni patlayan traktör, park halindeki 2 motosiklet ve bir otomobili biçerken, yoldan geçen 8 yaşındaki çocuğu da altına aldı. Kazada; minik çocuk ağır, traktör sürücüsü de çeşitli yerlerinden yaralandı. Uysal Yaman (34) yönetimindeki 60 DD 063 plakalı traktör ilçe merkezindeki Yenimahalle’de 18. sokakta yokuş aşağı inerken freni patladı.

Kontrolden çıkan römorksuz traktör; sokağın hemen altındaki Çakabey Caddesi’ne hızla inerek; yokuşun sonundaki bir evin bahçe duvarına vurarak devrildi.  Devrilirken, o sırada yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki Eren Barış adlı küçük çocuğu da altına alan traktör; yolda park halindeki 10 LD 603 plakalı otomobil ile 10 YB 124 ve 10 BEB 43 plakalı iki motosikleti de altına alarak durabildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşması sonrasında kazada sıkışan yaralılar sıkıştıkları traktörün altından çıkarılarak, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Kazada; 8 yaşındaki minik Eren ağır yaralanarak, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya neden olan traktörün sürücüsünün ise vücudunun çeşitli yerlerinden kırıkların oluştuğu bildirildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
FrenTraktörOtomobilKaza
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