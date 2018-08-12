FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza

Can pazarının yaşandığı kazada 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. TEM otoyolunda araçlar seyir ettikleri esnada köprünün üzerinde trafiğin durması üzerine bir otomobil aniden frene bastı.

Otomobilin durduğunu fark eden minibüs sürücüsü de frene basınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu başlarını direksiyona ve araçlarının çeşitli yerlerine vuran 4 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlardaki çok sayıda vatandaş bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Sağlık ekipleri olay yerine varmadan önce ise adeta can pazarı yaşandı. Kazada yaralananlardan biri yerde baygın halde uzun süre yattı. Kaza nedeniyle otoyolda meydana gelen trafik Seyrantepe mevkiine kadar uzadı. Trafik polislerinin ve ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolda kumlama çalışması yaptı.

İHA