Galerideki 8 araç yandı

Yangın, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı üzerinde bulunan Keşan Oto Galericiler Sitesi’nde çıktı. Aydın Dere’ye ait iş yerinin önünde park halindeki araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında 5 araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Toplam zararın 250 bin TL civarında olduğu öğrenildi. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen polis, yangının çıkış nedenin araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.