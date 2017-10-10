Gar katliamının yıl dönümünde 15 gözaltı 

10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 102 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı

Patlamanın ikinci yıl dönümünde yapılacak anma törenleri için polis ekiplerince Ankara Garı etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ankara Garı'na giriş yollarını araç ve yaya trafiğine kapatan polis, anma törenleri için sadece saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve milletvekillerine izin verdi. Anma törenleri için toplanan gruplara polislerce izin verilmedi.

Polisin uyarılarını dikkate almayıp dağılmayan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Ankara'nın çeşitli yerlerinde devam eden eylemlerde toplam 15 eylemci gözaltına alındı.