Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

Garaj savaş alanına döndü

Garaj içerisindeki market işletmecileriyle seyyar satıcılar arasında yer meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı, bastonlu kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı

05 Haziran 2018 Salı 18:07
Garaj savaş alanına döndü

Erzurum’da iki esnaf grubu arasında çıkan, bıçak ve bastonların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polis saldırganları etkisiz hale getirip yere yatırarak ellerini kelepçeledi. Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Semt Garajı içerisinde meydana geldi.

Garaj içerisindeki market işletmecileriyle seyyar satıcılar arasında yer meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı, bastonlu kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 4 kişi de baston darbesiyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis tarafları birbirinden ayırarak saldırganları etkisiz hale getirdi. Yere yatırılarak elleri kelepçelenen saldırganlar ekip otolarıyla polis merkezlerine götürüldü.

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmalarının ardından iki taraf yakınları Gürcükapı Polis Merkezi önünde yeniden karşı karşıya geldi. Polis merkezi önünde bıçaklarla birbirlerine saldıran öfkeli gruba polis ekipleri anında müdahale etti. Taraflar etkisiz hale getirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri başka bir olay yaşanmaması için hastanelerde geniş güvenlik tedbiri aldı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk parkında pitbul dehşeti
Çocuk parkında pitbul dehşeti
Binlerce arı telef oldu  
Binlerce arı telef oldu  
Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor
Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Akrabasını ayağından vurdu
Akrabasını ayağından vurdu
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Denizde can pazarı
Denizde can pazarı
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Kene Kayseri'de can aldı
Kene Kayseri'de can aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim