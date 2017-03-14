Gasp çetesi çökertildi

İstanbul 'da 45 ayrı silahlı gasp olayına karışan çete çökertildi. Asayiş Şube ekipleri nin operasyonuyla 13 kişi gözaltına alınırken, çetenin yaptığı soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzin istasyonunu soyan çete üyelerinin, benzin almaya gelen müşterileri de gasp ettiği görüldü. Şubeden çıkartılan zanlıların kameralara gülümsemesi ise dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, son 7 ayda yaşanan 45 ayrı gasp olayının faillerinin yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şubeden çıkartılan zanlıların kameralara gülümsemesi ise dikkat çekti. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.