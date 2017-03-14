Gasp çetesi çökertildi

İstanbul'da 45 ayrı silahlı gasp olayına karışan çete çökertildi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla 13 kişi gözaltına alınırken, çetenin yaptığı soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzin istasyonunu soyan çete üyelerinin, benzin almaya gelen müşterileri de gasp ettiği görüldü. Şubeden çıkartılan zanlıların kameralara gülümsemesi ise dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, son 7 ayda yaşanan 45 ayrı gasp olayının faillerinin yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şubeden çıkartılan zanlıların kameralara gülümsemesi ise dikkat çekti. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların gerçekleştirdiği silahlı gasp olayları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir benzin istasyonunu soyan şahıslar, bu sırada akaryakıt almak için gelen müşterilere yöneliyor. Silah zoruyla sürücüleri gasp eden şahıslar, olay yerinden kaçıyor. Bir başka görüntüde ise bakkala giren soyguncular, ummadıkları bir tepki ile karşılaşıyor. Bakkal sahibinin üzerlerine yürümesi üzerine korkan soyguncular, amaçlarına ulaşamadan dükkandan kaçıyor. İHA