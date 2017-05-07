Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazete binasına silahlı saldırı

Yeni Marmara gazetesinin bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı, saldırının arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılmasını ve gerekli cezanın verilmesini beklediklerini belirtti

Bu haber kez okundu.

Gazete binasına silahlı saldırı
Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Yeni Marmara gazetesinin bulunduğu binaya gelen şüpheliler, kapıya doğru ateş edip kaçtı. Saldırının ardından olay yerine gelen polis, gazetenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 3 şüphelinin gazetenin önüne gelerek bir süre beklemeleri, daha sonra gruptan birinin zili çaldıktan sonra kapıya doğru ateş etmesi yer alıyor. Bu arada polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

‘Karanlık güçler ortaya çıkartılmalıdır’

Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Marmara gazetesine yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Gelişmiş demokrasilerin temel unsuru basının, silah ve tehdit yoluyla susturulmaya çalışılmasının öncelikle halkın haber alma özgürlüğüne yönelik çirkin bir girişim olduğunu belirten Kolaylı, şunları kaydetti:
"Saldırıda yaşamını yitiren veya yaralanan meslektaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Toplum olarak üzerimize düşen görev, saldırının arkasındaki karanlık güçleri ortaya çıkartmak ve gerekli cezanın verilmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda tüm kesimleri göreve davet ediyor, Yeni Marmara gazetesi camiasına geçmiş olsun diyorum." İHA



İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Gazete Binasına Silahlı Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100