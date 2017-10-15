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Gazeteci 'zombi' hapı ile yakalandı  

Son zamanlarda dünyada kullanımı yaygınlaşan “zombi hapı” olarak da bilinen Flakka adlı sentetik uyuşturucunun haberini yapan gazeteci, İspanya'dan kuzeni adına gönderilen uyuşturucunun bulunduğu paketi almaya gelince gözaltına alındı

15 Ekim 2017 Pazar 16:53
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Gazeteci 'zombi' hapı ile yakalandı  

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde, narkotik dedektör köpekler Baron ve Aika’nın tepki vermesi üzerine İspanya’dan İstanbul’da Ü.K. adına  gönderilen pakette üzerinde “Ocean Burst” yazılı 50 adet küçük paket olduğu görüldü.

Paketler açılarak içindeki beyaz renkli toz maddeden alınan numune uyuşturucu test cihazında analiz edildiğinde Flakka isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal olan “Alpha-PVP hydrochloride” sonucu alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına olay hakkında bilgi verildi.

Alınan talimat üzerine başlatılan operasyonla Esenyurt Posta Dağıtım Merkezine gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu beyan ettiği gönderiyi teslim almak isteyen S.O.’ya gönderi teslim edildi. Şahıs gönderiyi teslim aldıktan sonra yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında üzerinden Sarı Basın Kartı çıktı.

Yapılan araştırma sonucunda şahsın daha önce bu uyuşturucu hakkında bir kanalda haber yaptığı öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, gönderinin alıcısı olarak görünen Ü.K.’nın kuzeni olduğunu beyan etti. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucuya el konularak, şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kamuoyunda “zombi hapı” olarak bilinen ve ''Alpha-PVP hydrochloride'' isimli kimyasalı içeren sentetik uyuşturucu Flakka, ağır beyin hasarına ya da ölüme sebep oluyor.
İHA

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