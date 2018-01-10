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Gazeteciler ciddi hayat riskleri taşıyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Ümit Sönmez, "Savaşlar, krizler söz konusu olduğu zaman ilk önce gerçekler vuruluyor maalesef ve bu gerçekleri aktaran insanlar da gazeteciler ve ciddi hayat riskleri taşıyorlar." dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:18
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Gazeteciler ciddi hayat riskleri taşıyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Ümit Sönmez, "Savaşlar, krizler söz konusu olduğu zaman ilk önce gerçekler vuruluyor maalesef ve bu gerçekleri aktaran insanlar da gazeteciler ve ciddi hayat riskleri taşıyorlar. Bu manada çalışılması gerekiyor. Hadi geçtim onu, belki bu ekstra bir şey diye düşünülebilir ama kameramanların, gazetecilerin sağlık sorunlarıyla ilgili çözümler bulmak durumundayız" dedi.

Ümit Sönmez, gazetecilerin çok hızlı bir gündemin içerisinde dört bir tarafa koşturduğunu dile getirerek, "Biz şimdi konuştuktan sonra belki siz de başka bir habere koşturacaksınız. Bu manada bugünün gerçekten önemini idrak edecek şekilde yaşamanın bir yolunu bulmalıyız hep birlikte. İnsanların hayatlarında işleri çok önemli yer tutar, bu işle alakalı bu tip günlerde o işi yaşarken daha güzel koşullar ve şartları ortaya koymanın bir fırsatı bu şekilde değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci
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