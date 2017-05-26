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Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz

Gaziantep'te araçlarının içinde kaleşnikof ile çapraz ateşe tutulan iki kişi feci şekilde can verdi.

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Gaziantep'te kaleşnikoflu infaz
Gaziantep'te araçlarının içinde kaleşnikof ile çapraz ateşe tutulan iki kişi feci şekilde can verdi. Olay, önceki gece Şahinbey İlçesi Vatan Mahallesi, 20 Nolu Sokak'ta yaşandı. 27 BU 925 plakalı otomobilde seyir halinde olan İbrahim Karadaş (29) ve Ali Bayındır (43) aralarında daha önceden husumet bulunan şahıslarca durdurularak çapraz ateşe tutuldu. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Karadaş ve Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan şahıslar ise geldikleri araçla kayıplara karıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Karadaş ve Ali Bayındır’ın cesetleri otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili oldukları öne sürülen Eyüp Y. ve İbrahim Halil A. isimli şahıslar sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden İbrahim Karadaş'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gönderileceği öğrenildi. İHA
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