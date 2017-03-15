Gaziantep'te kanlı hesaplaşma

Gaziantep Vatan Mahallesi'nde iki grup arasında sokak ortasında kavga çıktı. Olayda Bekir Doğruer isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 yaralının da kentteki farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinde lüks bir araç terk edilmiş halde bulunurken, polis olayın ardından kaçan bir şahsın peşine düştü. Zanlılardan birinin 83 Sokak'taki bir eve gizlendiği ihbarını alan polis ekipleri evin etrafını sardı. Çelik yelekli özel ekipler, uzun namlulu silahlarla nefes kesen bir operasyon düzenledi. Sokağı ablukaya alan ekipler, tek tek evlere girerek, aradı. Polis, Vatan Mahallesi 83. Sokak'ta bulunan bir evin çatısında zanlıyı yakalamayı başardı. Elleri arkadan kelepçeli ve üzeri kanlı olarak bulunduğu ileri sürülen şahsın üst aramasında ise bir adet kama olarak tabir edilen büyük bıçak ele geçirildi. Zanlıyı gözaltına alan Cinayet büro Amirliği ekipleri, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Lüks araç olay yerinden kaçtı

Polis ekipleri, olay yerinde camları kırık halde bulunan ve içinde ve çevresinde boş kovanlar bulunan terk edilmiş araçta da inceleme başlattı. Olayın hemen ardından bir lüks aracın kaçtığı iddia edilirken, polis kaçan zanlılarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine yakın bir noktadaki bir evde arama yapan ekipler, olayla bağlantılı olduğu düşünülen adreslere de eş zamanlı operasyon düzenledi.