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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:01
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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Olay Gaziantep-Nurdağı karayolu 20’inci kilometresinde yaşandı. Gaziantep’ten Nurdağı istikametine giden ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 31 L 6505 plakalı TIR ile karşı istikametten gelen Mustafa Nacaroğlu idaresindeki 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mustafa Nacaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nacaroğlu’nun cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İHA


  

Anahtar Kelimeler:
GaziantepTIROtomobilKaza
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