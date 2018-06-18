Gaziantep’te korkutan gerginlik... ölü ve yaralılar var

EYÜP KABİL / İSTANBUL

Türkler ile Suriyeliler arasında sık sık yaşanan kavgalarda bu sefer de kan aktı. Gaziantep'te Suriyeliler ve Türkler arasında yüksek ses tartışması çıktı.

Kahvedeki tartışma büyümeden sonlansa da Suriyeli M.H. daha sonradan yanına arkadaşlarını da alıp Mustafa Okkan ile oğlunun yolunu kesti. Çıkan bıçaklı-silahlı kavgada baba-oğul öldü. Polise ateş açan Suriyeli H.H. vurulup etkisiz hale getirilirken, yanındaki M.H. kaçtı.

Olay, Pazar günü saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Okkan kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

Suriyeliler av tüfekleriyle ateş açtı

Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan'ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan sıçan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan Suriyeliyi yakalamak için arama başlatıldı

Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Ekipler olay sonrası kaçan M.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şahinbey İlçemiz Gümüştekin Mahallesinde 16/06/2018 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyeli vatandaşların karıştıkları silahlı bir kavga olayı meydana gelmiştir.

Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H. adlı şahıs görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir.”

Hükümetin politikaları kavgayı körüklüyor

Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde bölge sakini halkla Suriyeliler arasında sık sık kavga yaşanıyor.

Türkiye’nin Suriyelilere karşı yürüttüğü politika da vatandaşı bezdirdi. Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde kira fiyatları yükselirken işçi fiyatları düşüyor. Zaten iş bulmakta ve geçinmekte zorluk çeken vatandaş Suriyelilerin her yerde serbestçe dolaşıp çalışmasından dolayı oldukça rahatsız.

Bir başka rahatsızlık duyulan konu da Suriyeli gençlerin AVM’lerde gezip tozmasına karşın Türk gençlerinin Suriye’de şehit olması. Üstüne üstlük bir de laf atma, gürültü yapma ve toplumun huzurunu bozma gibi olaylar yaşandığında kavga kaçınılmaz oluyor.

Hükümet ise şu ana kadar bu tür sorunlara karşı herhangi bir çözüm arayışına girmiş değil.