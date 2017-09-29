Gaziantep’te sahte içki operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki imalatı ve satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, Şehitkamil İlçesi Humanız Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın yapıldı.

Depo ve araçta yapılan aramalarda, bin 116 litre alkol, 6 adet rulo etiket, 125 adet boş bidon, 605 adet kapak ve 475 adet boş şişe ele geçirildi. Kaçak içki ve sigara olayına karıştığı tespit edilen M.Y., H.Y. ve İ.Y. isimli şüpheli şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldı.