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Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep’te önceki gece saatlerinde 5 kişi arasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:36
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü

İddiaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesinde boş arazide oturan 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi belirlenemeyen bir şahıs, 45 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Ali D.’ye bir el ateş ederek başından vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri gönderildi. 112 ekipleri Ali D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ali D.’nin cenazesi Gaziantep Yeşilkent mezarlığına defnedildi. Olayın ardından kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasap olduğu öğrenilen Ali D.’nin geriye ise bir yakınının İHA düğününde türkü söylediği görüntüleri kaldı.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepSilahlıKavgaGözaltı
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