GBT kontrolünde polise hain saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında GBT kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları Serhat C'nin (21) asker kaçağı olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheli, görevli polis memurları Mehmet Çelik (47) ve Osman Çoban'a bıçakla saldırdı. Saldırıda Çelik olay yerinde şehit oldu. Yaralanan polis memuru Çoban ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından etkisiz hale getirilen ve bu esnada yaralanan saldırgan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen zanlı, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Serhat C'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis Mehmet Çelik'in 10 yıldır Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli olduğu öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu önüne gelen şehit polisin eşi Aysun Çelik üzüntü yaşadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şehit Çelik'in cenazesi, İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

AA