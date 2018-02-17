Gebze’de feci kaza: 4 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.Kaza Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana geldi. Temizlik şirketi işçilerinin içinde olduğu Ahmet Y. idaresindeki panelvan minibüs bir anda kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan minibüs ters yöne geçerek karşı yönden gelen Fatih K. idaresindeki hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan Özlem G. ve Zekeriya Ö. olay yerinde, Ayfer A. ile Melek K.’nın ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayı gören diğer sürücüler 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan sürücü Ahmet Y.’yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile ağır yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin hafriyat kamyonu şoförünü gözaltına aldığı ve olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İHA