Gece yola çıkacak sürücülere uyarı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kendirli, "Kahve ve demli çay içmek uyanıklığı geçici süreyle artıtırır. Bu nedenler biyolojik ritmimizin uykuya en yatkın olduğu gece yarısı ile 06.00 saatleri arasında yolculuk tercih edilmemelidir" dedi

27 Ağustos 2017 Pazar 17:34 Bu haber kez okundu.