Gece yola çıkacak sürücülere uyarı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tansel Kendirli, bayram ve tatil dönemleri gibi trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda artan kazaların ve bu kazalara bağlı ölümlerin sık olarak gündeme geldiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine bakıldığında, Türkiye'de geçen sene 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalara bağlı olarak 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binin üzerinde bireyin de yaralandığını aktaran Kendirli, emniyet kayıtlarında karayollarında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89.6'sının sürücü kusuruna bağlı geliştiği bilgisinin yer aldığını vurguladı.
Kendirli, sürüş sırasında hata yapmayı kolaylaştıran başlıca etkenler arasında yüksek hızla araç kullanmanın yanı sıra yorgunluk, uykusuzluk, cep telefonu kullanımının yer aldığına dikkati çekti. Doç. Dr. Mustafa Tansel Kendirli, uyku uzmanlarının 18-64 yaş aralığında günlük 7 ila 9 saat uykunun gerekli olduğunu belirttiğini, Amerikan Otomobil Birliğinin yapmış olduğu bir araştırmada günlük 6-7 saat uyuyanların, 8 saat uyuyanlara kıyasla iki kat daha fazla kaza yaptıklarının tespit edildiğini ifade ederek, "Aynı araştırmada, 5 saatin altında uykuyla trafik kazası riskinin 4-5 kat arttığı vurgulanmıştır" değerlendirmesinde bulundu. AA
Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine bakıldığında, Türkiye'de geçen sene 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalara bağlı olarak 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binin üzerinde bireyin de yaralandığını aktaran Kendirli, emniyet kayıtlarında karayollarında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89.6'sının sürücü kusuruna bağlı geliştiği bilgisinin yer aldığını vurguladı.
Kendirli, sürüş sırasında hata yapmayı kolaylaştıran başlıca etkenler arasında yüksek hızla araç kullanmanın yanı sıra yorgunluk, uykusuzluk, cep telefonu kullanımının yer aldığına dikkati çekti. Doç. Dr. Mustafa Tansel Kendirli, uyku uzmanlarının 18-64 yaş aralığında günlük 7 ila 9 saat uykunun gerekli olduğunu belirttiğini, Amerikan Otomobil Birliğinin yapmış olduğu bir araştırmada günlük 6-7 saat uyuyanların, 8 saat uyuyanlara kıyasla iki kat daha fazla kaza yaptıklarının tespit edildiğini ifade ederek, "Aynı araştırmada, 5 saatin altında uykuyla trafik kazası riskinin 4-5 kat arttığı vurgulanmıştır" değerlendirmesinde bulundu. AA