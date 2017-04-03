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Gecekonduda yangın can aldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Gecekonduda yangın can aldı
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ayazağa Mahallesi 113'üncü Sokak'taki bir gecekonduda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sobanın neden olduğu öne sürülen yangında Nurettin Çil hayatını kaybederken, eşi Alime Çil ise yaralandı. Komşuların yardımıyla evden çıkarılan Alime Çil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. AA
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