Geceyi tek başına ormanda geçirdi

Bursa'da evinin önünden ayrıldıktan sonra kaybolan, geceyi ormanda tek başına geçirip 14 saat sonra bulunan firari bebek, yüksek ateş nedeniyle Bursa'daki bir çocuk hastanesine sevk edildi.

Bursa'da iftardan önce arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk kayboldu. Küçük çocuk, 80 kişilik ekibin 14 saat süren aramaları sonucu köyün 2 kilometre uzağında ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Özlüce Mahallesi'nde ikamet eden Medine S., oğlu Ali S.'nin evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Su doldurup geldikten sonra oğlunu evde bulamayan anne, durumu eşine ve köylülere bildirdi. Bisikletiyle evden ayrılan 3 yaşındaki Ali S.'yi ailesi ve köylüler aramaya başladı. Köyün çıkışında bisikletine ulaşılan çocuktan saatler geçmesine rağmen haber alınamadı. Gece boyu süren arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edildi. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte gece görüşlü drone ile köy ve civarı tarandı. Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, ormanlık alanda yayılarak aramaya devam etti.

14 saat sonra bulundu

14 saat sonra çocuğun sesini duyan BAKUT ekipleri, Akçapınar mevkiinde alanı daraltıp, Ali S.'yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Hemen olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı. Bitkin halde bulunan küçük çocuk arama kurtarma ekiplerinin montlarına sarılıp ilçe hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ateşi düşmeyince Sağlık Bakanlığına ait ambulansı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk edildi. Serum takılıp Buhar tedavisi uygulanan Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA