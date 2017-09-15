Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
107869
ALTIN
146.156
DOLAR
3.4404
STERLİN
4.6799
EURO
4.1159

Gelibolu Yarımadası'nda yangın

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gelibolu Yarımadası'nda yangın

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15 Eylül 2017 Cuma 18:01
7 Okunma
Gelibolu Yarımadası'nda yangın

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale Boğazı,çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eceabat ilçesi sınırlarındaki yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi. Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı. Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.

 AA

Anahtar Kelimeler:
Gelibolu Yarımadasında YangınGeliboluYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barutçu Hanı restore edildi
Barutçu Hanı restore edildi
Polis memuru adliyede terör estirdi
Polis memuru adliyede terör estirdi
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu
Belediye otobüsü adamı ezdi
Belediye otobüsü adamı ezdi
Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Metan gazı, bebeği annesinden ayırdı
Metan gazı, bebeği annesinden ayırdı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim