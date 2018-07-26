Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94817
ALTIN
191.540
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3852
EURO
5.6613

Gelinini üzen oğlunu bıçakladı

Gelininden oğlunun evinden ayrılarak başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak hastanelik etti. Oğlunu bıçaklayan baba daha sonra karakola giderek teslim oldu

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:09
Gelinini üzen oğlunu bıçakladı

Konya'da bir kişi, gelinini terk ederek başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrendiği oğlunu bıçakladı. Olay, merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi.

Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı. Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti.

Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı. 

Karakola giderek teslim oldu

İş yerinde babayla oğlunun konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yakup K., yanında getirdiği bıçakla oğlunu bacaklarından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baba Yakup K. ise olaydan sonra karakola giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan şüpheli baba, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havai fişek elinde patladı
Havai fişek elinde patladı
İzmir'de olaylı gece
İzmir'de olaylı gece
Trafik kaza sayısı en fazla Muğla'da
Trafik kaza sayısı en fazla Muğla'da
Kadıköy’de şüpheli ölüm
Kadıköy’de şüpheli ölüm
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü
Ankara’da otobüs kazası
Ankara’da otobüs kazası
Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
Kardeşini kaçırmak isteyen ağabey tutuklandı
Kardeşini kaçırmak isteyen ağabey tutuklandı
Leyla cinayetinde tahliye yok
Leyla cinayetinde tahliye yok
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim