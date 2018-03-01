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Gemideki patlamada ölen şahıs çıkarıldı

Sinop’ta açıkta demirli bulunan bir kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şahsın cesedi uzun uğraşlar sonucu 24 saat sonra çıkarılarak karaya getirildi

01 Mart 2018 Perşembe 17:19
Gemideki patlamada ölen şahıs çıkarıldı

Rusya’nın Tuapse Limanı’ndan İzmit Dilovası’na giden MV Mümtaz Amca isimli kömür yüklü kuru yük gemisinin baş ambarında gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş, gemide yağcı olarak çalışan Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Ragıp Yanak (54) isimli mürettebat ise yaralanmıştı.

Ambardaki yoğun duman nedeniyle çıkarılamayan cesede, dün AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınan ceset, olaydan 24 saat sonra karaya çıkarıldı. Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
SinopGemiYükKara
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