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Genç işçi yük asansöründen düşerek öldü

Kayseri'de yük asansöründen düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

13 Ekim 2017 Cuma 16:40
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Genç işçi yük asansöründen düşerek öldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 22. cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda Y.E.B. (19) yük asansöründen düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Y.E.B., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KayseriAsansörIşçi
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