Gençler 3,5 saat ayırıyor

Bu gençlerin 24 saatlerinin ortalama 107 dakikasını başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Youtube ve Snapchat'te geçirdiğine dikkati çeken Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, "Aslında en çok vakit geçirilen ilk üç uygulamaya baktığımızda gençler, zamanlarının 56 dakikasını Instagram, 47 dakikasını WhatsApp ve 21 dakikasını Youtube uygulamalarına ayırıyor" dedi.

Ünsal, gençlerin akıllı telefonlarından her gün ortalama 13 dakika müzik dinlediğini, 15 dakika oyun oynadığını ve 14 dakika da diğer uygulamalarda vakit geçirdiğini dile getirdi.

Üniversite gençlerinin günde zamanlarının ortalama 112 dakikasını Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi Facebook'a ait uygulamalarda geçirdiğinin altını çizen Ünsal, "Yani gençler telefonda geçirdiği zamanın yüzde 57'sini Facebook'a ait uygulamalarda geçiriyor" ifadesini kullandı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL