Gençlerin bu halleri yürekleri burktu

Beylikdüzü ’nde 2 genç D-100 karayolu üzerinde bulunan bir köprünün merdivenlerinde kullandıkları maddenin etkisiyle sızıp kaldı. Yarı baygın şekilde merdivenlerde yatan gençler vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar merdivenlerden inip çıkarken bağımlı gençlerin arasından geçmek zorunda kaldı. Özellikle merdivenleri kullanan çocuklu kadınların çekinerek merdivenlerden indiği görüldü. Kimi vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Uyuşturucu madde kullanan ve yarı baygın şekilde merdivenlerde oturan genç, uyuşturucunun etkisi azalınca ayağa kalktı. Kameraların kendilerini görüntülediğini fark eden genç, baygın şekilde merdivenlerde yatan arkadaşını tanımadığını söyledi. Bağımlı genç, “Arkadaşım değil. Ben sadece başında oturdum yazık günah dedim. Merdivenlerin ortasında oturuyordu onu oraya ben çektim. Sanki bayılmış o ya, sanki bonzai içmiş. Ben kullanmıyorum, benim işim olmaz” diye konuştu.