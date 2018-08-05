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Gezgin hırsızlar yakayı ele verdi

Adana’da, şehir şehir gezip bankadan çıkanları takip ederek araçlardaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 'gezgin hırsızlar' lakaplı 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ev hapsi cezası aldı

05 Ağustos 2018 Pazar 17:11
Gezgin hırsızlar yakayı ele verdi

Türkiye’yi şehir şehir gezip bankadan çıkanları takip ederek araçlarındaki paraları çaldığı belirlenen "gezgin hırsızlar" lakaplı 2 kişi Adana’da yakalandı. Son olarak 25 bin TL para çaldığı tespit edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ev hapsi cezası aldı. Şehir şehir dolaşan "gezgin hırsızlar" lakaplı H.G. (14) ile Alaattin Z.'nin (50) son durakları Adana oldu.

Kentin çeşitli bölgelerinde, banka önlerinde bekleyip para çeken kişileri kendi araçlarıyla takip eden H.G. ile Alaattin Z. parayı çeken kişilerin arabalarından inmelerinin ardından araçlardan toplamda 25 bin TL çaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine H.G. ile Alaattin Z.'nin peşine düştü. Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi, Tekel Caddesi'nde bir iş merkezi önünde park halinde bulunan otomobildeki 23 bin TL parayı çalmak isteyen H.G. ve Alaattin Z. hırsızlık bürosu polislerini fark edince kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucunda H.G. ile Alaattin Z. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının ise başka bir araca ait olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Alaattin Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G.'ye ise ev hapsi cezası verildi.
İHA

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