Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511

Giresun-Trabzon yolunda feci kaza: 3 ÖLÜ

Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Trabzon istikametinde minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:56
Giresun-Trabzon yolunda feci kaza: 3 ÖLÜ

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Trabzon istikameti Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde meydana geldi. Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde S.İ. idaresindeki 61 SD 624 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre boyunca takla attıktan sonra yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi.

Kazada araç içinde sıkışan yolcuları Görele Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı çıkartılan Ş.A. ambulansla hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan Azerbaycan nüfusuna kayıtlı R.A., İ.T. ve araç sürücüsü S.İ. hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Of'u sel vurdu
Of'u sel vurdu
Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü
Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü
Kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı
Palamut sevindirdi
Palamut sevindirdi
Çiftçiye 'okumuş evlat' desteği
Çiftçiye 'okumuş evlat' desteği
Uyuyan şoför dehşet saçtı
Uyuyan şoför dehşet saçtı
Magandalar 2 çocuğu yetim bıraktı
Magandalar 2 çocuğu yetim bıraktı
Sivas’ta şarbon karantinası  
Sivas’ta şarbon karantinası  
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim