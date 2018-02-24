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Giyimleriyle şüphe çektiler

Diyarbakır’da siyah ve lüks bir aracın yanındaki koyu giyimli üç kişiyi şüpheli hareketleri sonucu takibe alan polis, uyuşturucu alışverişi sonrasında operasyon düzenledi. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:48
Giyimleriyle şüphe çektiler

Diyarbakır Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 27 plakalı siyah renkli lüks bir aracın çevresinde koyu giyimli 3 kişiyi fark etti. Şahısları yaya olarak takibe alan polis ekipleri, sokak içerisindeki şahısların kendi aralarında konuştuklarını, birbirlerine bir şeyler alıp verdiklerini ve bir müddet sonra para saydıklarını gözlemledi.

Bir süre sonra lüks araca binen şahıslar harekete geçtikleri esnada gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aracı durduran polislerin kendilerini tanıtmak için yaptıkları anons sonrası paniğe kapılan şahıslar, ceplerindeki ve üzerlerindeki maddeleri araç içerisine attı.

Araçta bulunan M.E., O.A. ve M.V.A. araçtan indirildikten sonra üzerlerinde ve araçta yapılan detaylı aramada, beyaz folyoya sarılı vaziyette ve tek içimlik diye tabir edilen 65 adet eroin olduğu anlaşılan narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile dolu şarjörü ve uyuşturucu madde alışverişinde kullanıldığı değerlendirilen bin 320 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan M.E.'nin kapkaç, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten firar, taksirle yaralama suçları olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı, O.A. ve M.V.A.'nın ise uyuşturucu madde satın almaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen eroin ve diğer suç aletleri ile lüks araç muhafaza altına alınırken M.E. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. O.A ve M.V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA

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DiyarbakırLüksAraçSiyahPolisUyuşturucuOperasyon
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