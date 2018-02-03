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Gizli buzlanma 2 can aldı

Konya’da gizli buzlanma sebebiyle kayarak köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:20
Gizli buzlanma 2 can aldı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Kampüsten merkez istikametine seyir halinde olan Yasin A. idaresindeki 06 PUD 88 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle MEDAŞ tramvay durağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Yasin Altan, Mehmet İnanç ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyi güçlükle çıkarttı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa alınarak kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Altan ve Mehmet İnanç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, aracın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKöprüOtomobilBuzlanma
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