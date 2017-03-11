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Görgü tanığı helikopter kazasını anlattı

İstanbul Büyükçekmece’deki helikopter kazasında ölümden dönen işçi dehşet anlarını anlattı

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Görgü tanığı helikopter kazasını anlattı
Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Grubuna ait helikopterin düştüğünü gören karayolları işçisi Derviş Keklitepe, 2’si pilot, 7 kişinin öldüğü kaza anını anlattı.
Olayın meydana geldiği bölgeye yakın yerde çöp toplayan karayolları işçisi Derviş Keklitepe, "Helikopter havada döndü. Döndükten sonra alev aldı. Alev aldıktan sonra baktım ki düşüyor ben kaçmaya başladım. Üstüme düşer diye korktum. Yere düşmeden havada yanmaya başlamıştı zaten. Ondan sonra düştü. Zaten ondan sonra yol kapandı. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Burası ana baba günü oldu. Her taraf karardı, zindan gibi oldu. Kimseyi göremezdin burada" dedi.
Öte yandan helikopterin düşerken yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak bariyerleri devirdiği görüldü. İHA
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Eczacıbaşı GrubuBüyükçekmeceHelikopter
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