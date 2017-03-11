Görgü tanığı helikopter kazasını anlattı

Büyükçekmece 'de Eczacıbaşı Grubu na ait helikopter in düştüğünü gören karayolları işçisi Derviş Keklitepe, 2’si pilot, 7 kişinin öldüğü kaza anını anlattı.

Olayın meydana geldiği bölgeye yakın yerde çöp toplayan karayolları işçisi Derviş Keklitepe, "Helikopter havada döndü. Döndükten sonra alev aldı. Alev aldıktan sonra baktım ki düşüyor ben kaçmaya başladım. Üstüme düşer diye korktum. Yere düşmeden havada yanmaya başlamıştı zaten. Ondan sonra düştü. Zaten ondan sonra yol kapandı. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Burası ana baba günü oldu. Her taraf karardı, zindan gibi oldu. Kimseyi göremezdin burada" dedi.