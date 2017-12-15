Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Şüphelilerin sorgularından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın, 12 Aralık akşamı terör örgütü PKK'nın 34 MYN 24 plakalı 2006 model beyaz renkli minibüsle İstanbul'da sansasyonel eylem planladığını bildirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 6 Aralık'ta terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı bulunan Gülsüm B. tarafından satın alınan ve Diyarbakır'da bombaların yüklendiği minibüsü 8 saatlik çalışmanın ardından Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halinde bulan ekiplerin, aracın hareketini kısıtlamak için arka sağ lastiğini bıçakla delerek patlattığı öğrenildi. Araç çevresinde önlem alan ekipler, 13 Aralık'ta öğle saatlerinde minibüsün yanına gelen Hamza D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Kandil'de bomba eğitimi aldığı iddia edildi.

AA