Konya merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 44’e çıktı. Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 44’e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edilmiş, dün, Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mardin’de 13 asker tutuklandı

Öte yandan Mardin’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 20 askerden 13’ü tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 26 Ocak’ta Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 asker gözaltına alınmıştı. Şüpheli askerler, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.