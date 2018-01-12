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Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı

İzmir'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polis tarafından yapılan operasyonla çökertilen FETÖ'nün lüks sitelerde gizlenen 'hücre yapılanması' üyelerine ait ByLock yazışmaları deşifre edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:03
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Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı

Yazışmalarda, üyelerden inat etmeyip, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmalarının talep edildiği ve bunu örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in istediği yer aldı.

Bunun yanı sıra örgütteki çöküşü önlemek için de her türlü dini ve manevi duyguların kullanıldığı, yazışmalardan tespit edildi.

ABD'de yapılan otel programlarının genel olarak iyi geçtiğine dair mesajın da bulunduğu yazışmalarda, örgütünün, seçimlerde nasıl organize oldukları da ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin bu yazışmasında, "Gaziemir'den 150 kişiye ihtiyaç var sandık için. Sandık görevlisi olacaklar 60 TL para alacak. Tedbirli, akıllı, hizmetten olduğunu belli etmeyecek vasıfta olması lazım.

Yoksa aracı olan abimizi deşifre etmiş oluruz. Sağlam olsun gerekirse 20 kişi olsun risk almayalım" dediği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GülenBylockFetö
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