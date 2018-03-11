Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde önceki akşam Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B. (25) idaresindeki motosiklet çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Orhan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Mustafa B. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karadeniz'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alındı.

Karadeniz'in, cenazesi pazartesi günü Ordu'nun Oğmaca Köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Karadeniz'in otopsi işlemlerini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da takip etti. Solmaz, kazanın Alanya ilçesinde 19.48'de olduğunu ve meslek büyüğünün kaldırıldığı hastanede 00.48'de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Önemli davalara bakmıştı

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.

İHA