Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

'Kapatılan Ankara 1 No'lu DGM'nin Başkanlığını da yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

11 Mart 2018 Pazar 17:26
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde önceki akşam Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B. (25) idaresindeki motosiklet çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Orhan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Mustafa B. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karadeniz'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alındı.

Karadeniz'in, cenazesi pazartesi günü Ordu'nun Oğmaca Köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Karadeniz'in otopsi işlemlerini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da takip etti. Solmaz, kazanın Alanya ilçesinde 19.48'de olduğunu ve meslek büyüğünün kaldırıldığı hastanede 00.48'de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Önemli davalara bakmıştı

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAntalyaAlanyaMotorsiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Arkadaşının başında gözyaşı döktü
Arkadaşının başında gözyaşı döktü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim