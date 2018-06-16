Gülen'in yeğeninden firar talimatı

İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın örgütün sözde "Türkiye eğitim imamı" olduğu ve örgüt mensuplarının firar etmesi için talimat verdiği belirtildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan sanıklardan Ersin Topuz'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl, Mehmet Daşönü'ne aynı suçtan 12 yıl 9 ay, Mehmet Mezher Gülen'e ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gülen'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u başkasına ait GSM hattı üzerinden kullandığının belirtildiği gerekçeli kararda, 642 sayfadan oluşan ByLock mesaj içeriklerinde sanığın, Türkiye'nin birçok yerindeki FETÖ/PDY'ye ait okullara ilişkin olarak ne gibi işlemler yapılacağı, soruşturmalar karşısında okullarda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konularında talimat verdiği bilgisi yer aldı.

Erzurum, Rize, Trabzon, Muğla ve Antalya gibi farklı şehirlerde görev yapan örgüt üyelerinin, sanığı bilgilendirmek ve talimatlarını almak amacıyla görüş sorduğuna dikkati çekilen kararda, Gülen'in de özellikle görevlendirilen kayyumlarla ilgili yapılacak işlemler ile örgüt içerisindeki tayine tabi mensupların çocuklarının öğretim ücretlerinin belirlenmesi gibi konularda uygulanacak talimatlar verdiği aktarıldı.

Gülen'in 642 sayfalık ByLock yazışma içeriklerinin ilk 4 sayfası okunduğunda diğer sayfaların okunmasına gerek kalmayacak şekilde "Türkiye eğitim imamı" olduğuna ilişkin net verilere ulaşıldığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY'ye ait okullarla ilgili olarak yapılması düşünülen bina alım-satımı gibi konularda sanığa diğer üyeler tarafından bilgi verildiği, görüş sorulduğu, sanığın da bu doğrultuda örgüt üyelerine yapılması gerekenler ile ilgili talimat verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sanığın farklı illerdeki birçok örgüt üyesi hakkında başlatılan soruşturmaların etkisiz kılınması amacıyla bu şahısların yurt içinde veya yurt dışında saklanmaları, sanığın deyişiyle 'gaybubet etmeleri' konusunda talimat verdiği ve ayrıca yurt dışına çıkacak kişilerin, yurt dışına kaçırılması konusunda aktif görev aldığı ByLock yazışma içeriklerinden anlaşılmıştır. Temin edilen ByLock yazışma içeriklerinin sanığın FETÖ/PDY'nin 'Türkiye eğitim imamı' olduğu hususunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bir delil olarak kabule dilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

- ByLock mesaj içerikleri

Gerekçeli kararda, sadece önemli mesaj içerikleri paylaşıldı. Sanık Gülen ile ilgili gerekçeli kararda şu ByLock mesaj içerikleri yer aldı:

"(268729 ID nolu kullanıcıdan Gülen'e 3 Kasım 2011'de atılan mesaj) Abi, Ortaca ve Dalaman'da iki okul varmış. Mevcutları 1710 öğrenci. Kontenjanları ise birinin 1200 öğrenci, diğeri 970 öğrenciymiş, bir tanıdığımız söyledi. 'Almayı düşünür müsünüz?' diyor."

"(Gülen'den 268729 ID nolu kullanıcıya 16 Şubat 2016'da yolladığı mesaj) Abi Güven-Der'i kapattılar malum. Bizim dernekte de sıkıntı olabilecekse feshetmemizin mahsuru yok, hemen kapatabiliriz. Siz de gerekiyorsa ya yurt içinde ya da yurt dışında gaybubet edebilirsiniz. Derneği hemen kapatalım abi."

"(Gülen'e 21 Ocak 2016'da gelen mesaj) Abi, ne zaman isterseniz hazırlar. Özel yatla gidecek 4 kişiyle marinadan alacaklar, orada da gümrüğe girmeden beraber inecekler. İstediğiniz zaman hazır olacaklar abi. Diğer kanalı da zorda olduğumuzda kullanabileceğiz. Teknenin çalışanları yapılmayacak, direk marinadan gidecek adamlar güvenilir, burada güvenilir bir abinin arkadaşları. Uçakta sıkıntı oluyormuş, Türkiye'den biniyor gibi bilet alıp binecekler. Kos'lu bir kişi Dimitri diye ortakları işi ayarlıyor. Özel yatla götürecekler. Dimitri'nin turizm acentası var Kos'ta."

"(Gülen'in 491895 ID nolu kullanıcıya 22 Aralık 2015'te gönderdiği mesaj) Abi, bir iki görüşme yaptık. Belki Sakız Adası'na değil İstanköy'e (Samos) de olabilir. İnşallah pratik ve güvenli bir yol bulmaya çalışıyorum selamlar. Şu an bir iki tekne baktık, 'daha rahat olsun' diye. Bir de son günlerdeki bot kazaları nedeniyle biraz tedirgin millet."