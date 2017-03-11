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Güngören’de feci ölüm

İstanbul Güngören’de, 3’üncü kattan düşen şahıs, demir korkuluklara saplanarak öldü

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Güngören’de feci ölüm
İstanbul Güngören'de 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen şahıs demir parmaklıklara saplanarak hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde Ufuk Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen şahıs demir parmaklıklara saplanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı.
48 yaşında olduğu belirtilen şahsın cansız bedeni saplandığı demir korkuluklardan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri şahsın penceresinden düştüğü evde ve cansız bedeninin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. 
Olay nedeniyle Ufuk Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin şahsın 3'üncü kattan düşüşüne yönelik incelemeleri ise sürüyor. İHA
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