Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90263
ALTIN
223.378
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.5183
EURO
6.7561

Gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:25
Gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı

Gaziantep’te önceki akşam saatlerinde sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği iddia edilen Hanifi C.’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hacıbaba Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocukların gürültü yapmalarına sinirlenince çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi C., evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 8 kişi yaralandı. 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemleri yapılmak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli’de iş kazası: 1 ölü
Kocaeli’de iş kazası: 1 ölü
Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı
Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı
Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı
Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı
Öldürülen 2 terörist turuncu listeden
Öldürülen 2 terörist turuncu listeden
Sahte bankacılara operasyon  
Sahte bankacılara operasyon  
21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde FETÖ operasyonu
Hatalı park trafiği felç etti
Hatalı park trafiği felç etti
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim