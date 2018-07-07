Güvenlik kameralarını bile çaldılar

İzmir’de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. 5 Temmuz gecesi yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, Konak Gaziler Caddesi’nde bulunan ve Mustafa A.'nın sahibi olduğu telefoncu dükkanına girdi. Binanın arkasında bulunan demirleri kesip içeri giren hırsızlar, dükkanı adeta talan etti. İş yerinden yaklaşık 70 bin liralık elektronik eşya çalan hırsızlar, bununla da yetinmeyerek dükkanda bulunan diğer eşyalara zarar verdi.

Yakayı ele vermemek isteyen hırsız ya da hırsızlar, giderken güvenlik kameralarını ve kayıt cihazını da çalıp götürdü. Hırsızlar, yine ilginç bir şekilde de iş yerindeki çalmadıkları elektronik eşyaları ise paramparça etti. Sert bir cisimle ürünlere vuran hırsızlar, yine iş yeri sahibine maddi anlamda zarar verdi. Sabah dükkanını açan ve gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan dükkan sahibi Mustafa A., hemen emniyet görevlilerine haber verdi.

Şok üstüne şok yaşadı

Ağar, kayıt cihazının ve kameralarının da çalınmasıyla şok üstüne şok yaşadı. Yaşananların hala şokunu atlatamayan ve hırsızlık olayına anlam veremediğini söyleyen Ağar, "Dükkanda bulunan cihazların birçoğunu toplamışlar; ancak bununla yetinmemişler. Bilgisayarların hard disklerini çalmışlar, dükkana zarar vermişler, televizyonu kırmışlar. Balyozla demirleri kırarak içeriye girmişler. Sabah dükkanı açtığımda soygun olduğunu fark ettim. Kameraları ve kayıt cihazını çaldıkları için elimizde kayda değer bir bilgi de yok. Sadece hırsızlık için gelmemiş de bize zarar vermeye uğraşmış. Anlam veremedik" diye konuştu. İHA