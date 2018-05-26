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Habibler yolunda feci kaza: 3 ölü  

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil, belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Araçta bulunan baba, kız ile yanlarında bulunan bir komşusu hayatını kaybetti

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:34
Habibler yolunda feci kaza: 3 ölü  

Eski Edirne Asfaltı Arnuvutköy Habipler yolu istikametinde Yakup Yamaç kontrolündeki 34 FV723 plakalı otomobil, belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada sürücü Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç ve henüz kimliği belirlenemeyen bir komşusu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakup Yamaç'ın 10 gün sonra çocuğu olacağı öğrenilirken, olay yerine gelen bir yakını sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan üç sahsı bulundukları yerden çıkardı. Kazadan dolayı trafik tek şeritten sağlandı.

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