'Hacca gençken gidin'

Kutsal topraklarda hac görevini yapan hacılar, yurda dönmeye başladı. İlk kafile Türk ve Suudi Hava Yolları'nın Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 10.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Gelen ilk hacı kafilesindeki Bekir Babacan, yaşı nedeniyle zorlandığını belirterek, "Gençken gidin. 50 yaşına kadar bu ibadetin yerine getirilmesi lazım" dedi.

Eşi Pakize Babacan da 10 yıllık beklemenin ardından hac ibadetini yerine getirmenin bu sene nasip olduğunu söyledi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Hatice Kesici ise "Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederim. Heyecandan duygularımı ifade edemiyorum. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum" dedi.

Hayrettin Hanas, hac ibadetini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Darısı gitmek isteyip de gitmeyenlerin başına. 6 sene bekledik. Biraz şanslıydık. 10-11 yıldır bekleyenler var" ifadelerini kullandı.

Gelen kafilenin en yaşlısı olan 90 yaşındaki Hediye Yıldırım, kutsal topraklara giderek hacı olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatırken, "Allah herkese nasip etsin. Biraz zorlandım. Yürümekte güçlük geçiyorum. 11. yılın ardından kura çıktı. Gençler gençken gitsin. İhtiyarken zor oluyor. Yürüyemiyorsun, yetişemiyorsun. Allah herkese gençken nasip etsin" dedi.

Hac, Müslümanların kongresi

İstanbul Müftülüğü Merkez Vaizi ve yurda dönen ilk kafilenin başkanı olan Abdullah Cihangir de, güzel bir ibadeti yeri getirdikten sonra Türkiye'ye geri döndüklerini anlatarak, şunları söyledi: "Herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor. Hacılarımız da itina gösterdiler. İyi bir hac yaparak ve günahlarımızın af olduğuna inanarak geri dönmüş bulunuyoruz. Allah gidemeyen bütün müminlere de nasip etsin. Hac, Müslümanlar için ibret alınacak bir kongre. Orada Müslümanları tanıyorsunuz ve onlarla kucaklaşıyorsunuz."