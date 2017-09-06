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Hacılar dönüyor

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri Çarşamba sabah saatlerinden itibaren başladı.

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Hacılar dönüyor

Suudi Arabistan'ın Medine ve Cidde kentlerinden kafileler halinde İstanbul'a ulaşan hacılar, pasaport kontrolünün ardından beraberinde getirdiklerini zemzem ile hurmalarını teslim aldı. Dış Hatlar Geliş Terminalinin çıkış kapısı önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluşan hacılar, duygusal anlar yaşadı.

Hacılardan Ali Baykal, kutsal toprakların inananlar tarafından görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Kutsal topraklarda bambaşka bir hayat var" dedi. Yetmiş iki yaşındaki Hacı Nuriye Can, bütün Müslümanların hacca gitmesi temennisinde bulunarak, Arakan'daki olaylarda zarar gören Müslümanların kurtuluşu için de dua ettiğini sözlerine ekledi.

AA

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