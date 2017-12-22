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Haciz memurlarını silahla kovaladı

Sancaktepe'de haciz işlemleri için bir eve giden memurlar, elinde tabanca ile yarı çıplak halde  kapıyı açan Ozan Ö.'yü karşılarında görünce şaşkına döndü

22 Aralık 2017 Cuma 16:24
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Haciz memurlarını silahla kovaladı

Yarı çıplak halde elinde silahla memurları kovalayan şahıs güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis tarafından yakalanan Ozan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesinde meydana geldi.

icra memurları haciz işlemleri için 26 yaşındaki Ozan Ö.'nün evine geldi. İcra memurları kapıyı açan Ozan Ö.'yü ikna etmek için bir süre uğraştı. İcra memurlarının ikna çalışmaları sırasında sinirlerine hakim olamayan Ozan Ö. evde bulunan tabancayı alarak icra memurlarına doğrulttu.

Gördükleri durum karşısında şaşkına dönen icra memurları çözümü kaçmakta bulurken, Ozan Ö. ise memurları don atlet kovalamaya başladı. İcra memurları hızlı bir şekilde binadan uzaklaşırken, Ozan Ö.'nün ise don atlet bina dışına çıkması çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Don, atlet icra memurlarını kovalayan şahıs adliyeye sevk edildi. Ozan Ö. savcılık ifadesinin ardından  çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeHacizMemurTabanca
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