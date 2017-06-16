Hafriyat kamyonları ölüm saçtı Denizli'de hafriyat kamyonu ile servis minibüsünün çarpışması sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı. İstanbul'da ise bir hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden oldu

16 Haziran 2017 Cuma 15:05 Bu haber kez okundu.