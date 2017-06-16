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Hafriyat kamyonları ölüm saçtı

Denizli'de hafriyat kamyonu ile servis minibüsünün çarpışması sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı. İstanbul'da ise bir hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden oldu

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Hafriyat kamyonları ölüm saçtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı. Erdem Altun (39) idaresindeki 20 AB 356 plakalı hafriyat kamyonu, Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta, tekstil işçilerini taşıyan İbrahim Yaşa'nın kullandığı 45 TA 5834 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun minibüsü yaklaşık 20 metre sürüklediği kazada, sürücüler ile servis aracındaki 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen işçilerden Hümeysa Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden geldiği belirtildi.

Hafriyat kamyonu genç kızı ezdi



Öte yandan İstanbul'un Arnavutköy ilçesinnde bir hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. HABER MERKEZİ
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DenizliPamukkale Üniversitesi Hastanesi
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