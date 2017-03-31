Hafriyat kamyonları yine adam ezdi

İstanbul'da hafriyat kamyonları cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde işe gitmek için minibüs bekleyen şahsı önce bir hafriyat kamyonu ezdi ardından diğer kamyon üzerinden geçti. Tüm bu yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, polis iki kamyon şoförünü 2000 kamyonu inceledikten sonra bularak gözaltına aldı.

Kaza Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Azerbaycanlı Nariman Allahverdian(41), sabah saatlerinde işe gitmek için minibüs beklemeye başladı.Taş ocaklarına gitmek isteyen iki hafriyat kamyonu iddiaya göre her zaman kullandıkları güzergahlarının yol çalışması nedeniyle kapalı olması üzerine, Eski Edirne Asfaltı'nı kullandı. Hızla caddeye çıkan hafriyat kamyonu şoförü Allahvardian'ı ezip geçti. Hafriyat kamyonu şoförü yoluna devam ederken, arkadan gelen hafriyat kamyonu şoförü de talihsiz adamın üzerinden geçti. İki şoför de yollarına hiçbirşey olmamış gibi devam ederken, Nariman Allahveridan olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yaklaşık 2000 kamyonu inceledikten sonra iki şoförü yakalayarak gözaltına aldı. İHA