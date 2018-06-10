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Hafriyat kamyonu anne ile oğlunu ezdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti

10 Haziran 2018 Pazar 17:51
Hafriyat kamyonu anne ile oğlunu ezdi

M.İ. yönetimindeki 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonu, Acarlar Mahallesi 51. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yonca Temur (20) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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