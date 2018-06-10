Hafriyat kamyonu anne ile oğlunu ezdi

M.İ. yönetimindeki 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonu, Acarlar Mahallesi 51. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yonca Temur (20) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.