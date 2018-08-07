Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki Abdülkerim Peksoy'un (20) kullandığı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki dört araca, ardından kömür satışı yapılan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, iş yeri önünde oturan Sadrettin Can, ağır yaralandı. İş yerinin sahibi olduğu öğrenilen Sadrettin Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen ve kazanın ardından kaçan Abdülkerim Peksoy, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle eski İstanbul Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinleri kamyon sürücüsünün çok hız yaptığını belirterek, benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerin caddede önlem almasını istedi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, araçlara çarpan kamyonun gelişi ve bu sırada duvarına çarptığı kömür satışı yapılan iş yerinin çevresindeki vatandaşların kaçışma anları yer alıyor. Yaşanan dehşetin başka görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde yola çıkmaya çalışan minibüse çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptığı belirlendi. Bu arada olayı soruşturan polis ekipleri, kazayla ilgili şoke eden ayrıntılara ulaştı.

Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü Abdülkerim Peksoy'un ehliyetinin bulunmadığını belirleyen ekipler, kamyonun ise hacizli yakalamalı olduğunu belirledi. Hafriyat kamyonunu yakalanmamak için plaka takmayarak kaçak bir şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ