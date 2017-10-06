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Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Denizli’nin Tavas ilçesinde hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı

06 Ekim 2017 Cuma 16:48
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Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Kazada minibüs şoförü hayatını kaybetti. Denizli’nin Tavas ilçesi Hastane Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyon ile minibüs çarpıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Şubesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkarılan minibüs şoförü Osman Küdür (62) hayatını kaybetti. Minibüste bulunan bir yaşlı kadının da yaralandığı kazada hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DenizliTavasKamyonMinibüs
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