Hafriyat kamyonu ölüm saçtı

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile torununa hafriyat kamyonu çarptı. Kazada babaanne ile torunu hayatını kaybederken, kazada yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün İkitelli Atatürk Mahallesi Halkalı İkitelli caddesi üzerine meydana geldi. Caddeden karşıya geçmek isteyen Narinç Erdem ve 5 yaşındaki torunu Ada'ya Erdal Yedipınar yönetimindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın ve torununa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacakları kopan ve hastaneye kaldırılan babaanne ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Erdal Yedipınar’ı ise çevredeki vatandaşlar araçlarıyla uzun bir süre kovaladıktan sonra yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Sürücü emniyette verdiği ilk ifadede “Yeşil ışık yandığında hareket ettim vatandaşların bağırmasını duyduğumda kaza yaptığımı anladım. Linç edilmekten korktuğum için kaçtım” dedi.

Başka bir kazada kamyon görevliyi ezdi

Bir başka kazada da arızalanan bir aracı çekmek üzere TEM otoyoluna gelen görevliye hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında yaklaşık 5 metre sürüklenen araç çekicisinin görevlisi hayatını kaybetti. Kaza TEM otoyolu Finanskent önünde meydana geldi. Araç çekicisi arızalanan bir aracı çekmek için otoyola geldi. Arızalanan aracı çekmek üzere kendi kullandığı araçta inen görevli Mecid Tatar'a hafriyat kamyonu çarptı. Görevliyi altına alan kamyon yaklaşık 5 metre sürükledi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mecid Tatar sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.